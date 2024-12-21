Англія

27-річний футболіст у пошуках ігрової практики.

Атакувальний півзахисник Челсі Крістофер Нкунку може змінити клубну прописку найближчим часом.

Як стверджує журналіст Грем Бейлі, 27-річний французький футболіст готовий покинути Челсі вже в січні, оскільки не зміг закріпитися в основному складі за нового тренера Енцо Марески.

Нкунку виступає за Челсі з літа 2023 року. У поточному сезоні він з'явився на полі в 24 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 12 голів і зробив чотири результативні передачі.

Контракт Нкунку з клубом розрахований до 2029 року. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений в основному голкіпері Боруссії Дортмунд.