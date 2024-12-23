Англія

Ще одна втрата для "канонірів" — у англійця проблеми з коліном.

Вінгер Арсеналу Рахім Стерлінг не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах.

У 30-річного англійця виникли проблеми з коліном і зараз терміни його відновлення невідомі, але очікується, що він пропустить кілька тижнів.

"Йому потрібні додаткові тести, щоб зрозуміти ступінь травми. Це коліно, і нам треба почекати 24 години, але, на жаль, він вибув на деякий час", — сказав головний тренер "канонірів" Мікель Артета про стан Стерлінга.

Цього сезону Стерлінг провів 11 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Букайо Сака також пропустить кілька тижнів через травму.