Англія

Футболіст пропустить близько десяти тижнів.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт не зможе допомогти своїй команді через чергову травму. Про це повідомляє UTD Menace.

За інформацією джерела, у 25-річного англійця пошкодження підколінного сухожилля, яке він травмував у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (2:1).

Зазначається, що через травму він вилетів на десять тижнів.

У нинішньому сезоні Маунт через травми провів лише 13 матчів без результативних дій.