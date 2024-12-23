Футболіст пропустить близько десяти тижнів.
Мейсон Маунт, Getty Images
23 грудня 2024, 21:15
Півзахисник Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт не зможе допомогти своїй команді через чергову травму. Про це повідомляє UTD Menace.
За інформацією джерела, у 25-річного англійця пошкодження підколінного сухожилля, яке він травмував у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (2:1).
Зазначається, що через травму він вилетів на десять тижнів.
У нинішньому сезоні Маунт через травми провів лише 13 матчів без результативних дій.