Англія

Француз продовжить виступати в АПЛ.

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета продовжить виступати у складі команди англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, керівництво клубу має намір активувати опцію продовження угоди 27-річного француза, яка буде розрахована до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні Матета провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав два асисти.

Після 17 турів Крістал Пелес набрав 16 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.