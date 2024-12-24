Француз продовжить виступати в АПЛ.
Жан-Філіп Матета, Getty Images
24 грудня 2024, 09:21
Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета продовжить виступати у складі команди англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє ВВС.
За інформацією джерела, керівництво клубу має намір активувати опцію продовження угоди 27-річного француза, яка буде розрахована до літа 2027 року.
У нинішньому сезоні Матета провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав два асисти.
Після 17 турів Крістал Пелес набрав 16 очок і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.