Англія

Ліверпуль є однією з найкращих команд Європи на даний момент.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї відреагував на перемогу у матчі 17-го туру АПЛ над Тоттенгемом (6:3).

"Вболівальники прийшли на стадіон і побачили дев’ять голів, але ми взяли три очки.

Кожен мріє про цю ситуацію, але ми багато разів бачили, як команди втрачали перше місце. Попереду ще пів року. Ми хочемо бути якомога далі попереду. Ніхто не очікував, що Слот так добре почне, але він вірить у команду, а ми віримо в нього", — цитує Собослаї Liverpool Echo.

На Football.ua доступний огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль.