Англія

Тренер висловився про свого найкращого нападника.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував гольову засуху форварда Ерлінга Голанда.

"Коли Ерлінг був результативним, це було завдяки всій команді. Ерлінг дуже важливий для нас і буде важливим у майбутньому. Нам потрібно краще використати його.

Вся справа у нас, у всіх. Хлопці бігають більше, ніж будь-коли. Багато великих і дрібних деталей роблять нас не такими ефективними, як раніше", – сказав Гвардіола.

Востаннє Голанд забивав 7 грудня в матчі з Крістал Пелес.