Тренер висловився про свого найкращого нападника.
Ерлінг Голанд, Getty Images
24 грудня 2024, 15:50
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував гольову засуху форварда Ерлінга Голанда.
"Коли Ерлінг був результативним, це було завдяки всій команді. Ерлінг дуже важливий для нас і буде важливим у майбутньому. Нам потрібно краще використати його.
Вся справа у нас, у всіх. Хлопці бігають більше, ніж будь-коли. Багато великих і дрібних деталей роблять нас не такими ефективними, як раніше", – сказав Гвардіола.
Востаннє Голанд забивав 7 грудня в матчі з Крістал Пелес.