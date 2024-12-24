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уругваєць може продовжити кар'єру в Чилі.

Колишній півзахисник Динамо Карлос де Пена може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло, Коло-Коло претендує на уругвайця. 32-річний гравець нещодавно залишив Баю, яка є частиною City Group.

Нагадаємо, Карлос із 2019 року виступав за Динамо, але потім покинув клуб після початку війни проти росії. На його рахунку 54 матчі, 10 голів та 12 асистів.

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