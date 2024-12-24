Іспанія

Барселона має намір підсилити атаку влітку.

Барселона хоче підсилити атаку у літнє трансферне вікно, повідомляє Sport.es.

За даними джерела, серед потенційних підписань: Крістофер Нкунку (Челсі), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) або Рафаел Леау (Мілан).

Найбільш ймовірний варіант — перехід Нкунку через роботу з агентом Піні Захаві, який також співпрацює з Гансі Фліком та Робертом Левандовським. Нкунку готовий піти на зниження заробітної плати, щоб отримати більше ігрового часу.

Контракт Нкунку з клубом розрахований до 2029 року. Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі зацікавлений в основному голкіпері Боруссії Дортмунд.