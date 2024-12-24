Італія

Легенда італійського футболу заступився за Мотту.

Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон підтримав наставника Юве Тьяго Мотту, який зазнає критики через невдалі виступи команди.

"Я дуже поважаю Тьяго Мотту і дуже впевнений в тому, що він будує. Мотта – скрупульозний тренер, підготовлений, звиклий до певних рівнів. Досить порівнювати його з Аллегрі. Один багато виграв, Тьяго починає зараз: тими, хто їх порівнює, рухає бажання насолити оточенню Ювентуса", – сказав Буффуон.

Після 17 зіграних матчів Ювентус розташувався на шостій позиції турнірної таблиці.