Легенда італійського футболу заступився за Мотту.
Джаїнлуджі Буффон - Getty Images
24 грудня 2024, 15:06
Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон підтримав наставника Юве Тьяго Мотту, який зазнає критики через невдалі виступи команди.
"Я дуже поважаю Тьяго Мотту і дуже впевнений в тому, що він будує. Мотта – скрупульозний тренер, підготовлений, звиклий до певних рівнів. Досить порівнювати його з Аллегрі. Один багато виграв, Тьяго починає зараз: тими, хто їх порівнює, рухає бажання насолити оточенню Ювентуса", – сказав Буффуон.
Після 17 зіграних матчів Ювентус розташувався на шостій позиції турнірної таблиці.