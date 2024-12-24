Англія

Керманич Челсі відреагував на те, що український вінгер відвідав чемпіонський поєдинок з боксу в Саудівській Аравії.

Напередодні український боксер Олександр Усик здобув перемогу у реванші з Тайсоном Ф'юрі, захистивши звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO.

На цьому вечірі боксу у Саудівський Аравії з'явився в якості глядача вінгер збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик, який напередодні потрапив у допінг-скандал. Керманич "пенсіонерів" Енцо Мареска прокоментував поїздку українця з ціллю підтримати своїх співвітчизників.

"Це добре, що в такий момент він може трохи відволіктися від ситуації. Я спілкувався з Мішею, ми намагаємося його підтримати. Тепер нам залишається тільки чекати", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що, за версією оточення Михайла Мудрика, допінг в організм українця потрапив через їжу.