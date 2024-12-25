Англія

"Іриски" не мають наміру змінювати воротарську позицію в найближчі сезони.

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд може отримати довічний контракт з Евертоном. Про це повідомляє TBR.

За інформацією джерела, керівництво "ірисок" не має наміру змінювати воротарську позицію у найближчі сезони і тому готове запропонувати 30-річному англійцю контракт до кінця його кар'єри.

Принаймні, Евертон розглядає контракт до літа 2030 року, тоді як його нинішня угода розрахована до літа 2027 року.

Таким чином, "іриски" хочуть відбитися від інтересу до Пікфорда з боку інших команд, таких як Челсі, Барселона та Баварія.

Цього сезону Пікфорд провів 17 матчів, з яких вісім на нуль при 21 пропущеному м'ячі. Джордан виступає за "ірисок" з літа 2017 року.

Після 16 ігор Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав 16 очок та посідає 15 місце в АПЛ.