Англія

Одноклубник Миколенка вже був на межі трансферу влітку.

Англійський нападник Домінік Калверт-Льюїн проводить дев’ятий рік у Евертоні й за цей час мав кілька дуже непоганих кампанії на чолі атаки "ірисок".

Однак цього точно не можна сказати про виступи 27-річного виконавця останнім часом.

Зокрема, у поточному сезоні на рахунку Домініка 16 матчів та всього два голи й один гольовий пас за команду Шона Дайча.

Можливо, його кар’єра б могла отримати новий поштовх, якби одна з пропозицій, наприклад, від Манчестер Юнайтед та Ньюкасла цього літа була б прийнята Евертоном.

Під час прийдешнього трансферного вікна представники Домініка також розглядатимуть варіанти, причому цього разу футболіст може залишити Евертон без компенсації вже за пів року через завершення термінів дії контракту.

Наразі є дві пропозиції щодо трансферу від неназваних клубів італійської Серії A.