Тренер відзначив своїх гравців, попри нічию.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
26 грудня 2024, 17:48
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував 1:1 з Евертоном в матчі АПЛ.
"Ми зіграли дуже добре.
Ми створюємо моменти, але пропускаємо, як тільки суперник уперше підходить до наших воріт. Тому продовжуємо працювати.
Це дуже хороша гра з нашого боку проти такого суперника – і з погляду атаки, і оборони. Ми багато разів били з-за меж штрафного майданчика, але не змогли досягти того результату, який хотіли.
Зараз потрібно відновитися та зіграти наступний матч із найкращим настроєм. Ось що нам потрібно зробити", – сказав Пеп.