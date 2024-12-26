Англія

Тренер відзначив своїх гравців, попри нічию.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував 1:1 з Евертоном в матчі АПЛ.

"Ми зіграли дуже добре.

Ми створюємо моменти, але пропускаємо, як тільки суперник уперше підходить до наших воріт. Тому продовжуємо працювати.

Це дуже хороша гра з нашого боку проти такого суперника – і з погляду атаки, і оборони. Ми багато разів били з-за меж штрафного майданчика, але не змогли досягти того результату, який хотіли.

Зараз потрібно відновитися та зіграти наступний матч із найкращим настроєм. Ось що нам потрібно зробити", – сказав Пеп.