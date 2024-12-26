Захисник Борнмута Ілля Забарний, який вийшов в старті проти Крістал Пелес у 18-му турі АПЛ, грає свій 60-й матч в АПЛ. Він обійшов Сергія Реброва, у якого 59 ігор. 

Українські "гвардійці" в АПЛ:

1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті — 76, Арсенал — 60) — 136

2. Віталій Миколенко (Евертон) — 90

3. Олег Лужний (Арсенал — 75, Вулвергемптон — 6) — 81

4. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66

5. Ілля Забарний (Борнмут) — 60

6. Сергій Ребров (Тоттенгем) — 59

7. Михайло Мудрик (Челсі) — 53

8. Андрій Шевченко (Челсі) — 48

9. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) — 39

10. Андрій Воронін (Ліверпуль) — 27

11. Олексій Чередник (Саутгемптон) — 23

12. Олександр Євтушок (Ковентрі) — 3