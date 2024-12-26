Українець проводить 60-й матч.
Ілля Забарний, Getty Images
26 грудня 2024, 17:07
Захисник Борнмута Ілля Забарний, який вийшов в старті проти Крістал Пелес у 18-му турі АПЛ, грає свій 60-й матч в АПЛ. Він обійшов Сергія Реброва, у якого 59 ігор.
Українські "гвардійці" в АПЛ:
1. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті — 76, Арсенал — 60) — 136
2. Віталій Миколенко (Евертон) — 90
3. Олег Лужний (Арсенал — 75, Вулвергемптон — 6) — 81
4. Андрій Ярмоленко (Вест Гем) — 66
5. Ілля Забарний (Борнмут) — 60
6. Сергій Ребров (Тоттенгем) — 59
7. Михайло Мудрик (Челсі) — 53
8. Андрій Шевченко (Челсі) — 48
9. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) — 39
10. Андрій Воронін (Ліверпуль) — 27
11. Олексій Чередник (Саутгемптон) — 23
12. Олександр Євтушок (Ковентрі) — 3