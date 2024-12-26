Іспанія

Іспанець розповів про найпрестижнішу нагороду.

Гравець Реала Дані Карвахаль прокоментував своє четверте місце у списку найкращих гравців серед претендентів на Золотий м'яч.

"Можу тільки сказати вам, що, якщо я не помиляюся, я правий захисник, який посів найкраще місце в номінації Золотого м'яча, і я пишаюся цим, незалежно від того, чи заслуговував я виграти чи ні. Те, що зі мною це сталося у 32 роки, – привід для радості.

- Чи замислювався: "А що, якщо мені дадуть приз?" Такі думки справді спадали на думку. Думаєш: "Я виграв усе, я був важливий". Але це складно", — сказав Карвахаль.