Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2024 року.

Боксінг Дей для Манчестер Сіті розпочався нічиєю з Евертоном. Команда Миколенка не програла і завдяки незабитому пенальті у виконанні Голанда. До речі, сам українець і "привіз" 11-метровий.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Евертон 1:1

Голи: Сілва, 14 — Ндіає, 36

На 53-й хвилині Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) не забив пенальті (воротар).



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аканджі, Аке (Сімпсон-П'юсі, 85), Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 85), Сілва — Савіо, Фоден, Доку (Де Брюйне, 75) — Голанд.



Евертон: Пікфорд — Коулман (Паттерсон, 89), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн (Броя, 70).



Попередження: Фоден — Миколенко, Коулман, Мангаля, Брентвейт