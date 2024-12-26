Думка захисника Сіті.
Аканджі, getty images
26 грудня 2024, 19:59
Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі висловився після 1:1 з Евертоном в матчі 18 туру АПЛ.
"Не думаю, що нічия – це справедливий результат. Ми створили багато моментів, але змогли забити лише один гол та пропустили з нічого. Я вважаю, ми мали забивати три чи чотири голи. Але м’яч просто не йшов у ворота.
Ми намагаємось атакувати, а потім втрачаємо м’яч. Такі речі не мають відбуватися. Ми маємо вірити до останнього моменту, що можемо виграти гру", — сказав Аканджи.