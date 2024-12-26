Англія

Тренер висловився про гру з "дачниками".

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував поразку від Фулгема в матчі АПЛ — 1:2.

"За перші 10-15 хвилин другого тайму ми пропустили занадто багато атак в перехідних фазах. Ми повинні були контролювати другий тайм набагато краще. Дуже прикро пропускати голи на останніх хвилинах

Ми можемо краще керувати грою. Ми дозволили супернику занадто багато. Фулгем чудово користувався нашими слабкостями в перехідних фазах. З цього матчу ми можемо багато чому навчитись", — сказав Мареска.