Англія

У "червоних" 19 перемог і 3 нічиїх.

Ліверпуль продовжив серію без поразок до 22 матчів. Команда Арне Слота обіграла Лестер (3:1) у матчі 18-го туру АПЛ.

Серія мерсисайдців без поразок у всіх турнірах триває 22 гри — 19 перемог і 3 нічиїх. Востаннє Ліверпуль програвав 14 вересня — у матчі з Ноттінгем Форест (0:1).

У наступному матчі Ліверпуль зіграє в гостях із Вест Гемом. Гра 19-го туру АПЛ відбудеться 29 грудня.

Раніше повідомлялося, що Салах близький до укладення нового контракту з Ліверпулем.