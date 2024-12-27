Англія

Вінгер "червоних" поділився своїми емоціями після гри з Лестером.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу своєї команди в матчі АПЛ проти Лестера (3:1), в якому він відзначився голом, який став для нього сотим у домашніх матчах "червоних".

"Це гарний результат, якщо чесно. Гравці Лестера були дуже сильні у першому таймі, а у другому таймі вони продемонстрували свою підготовку. Крім того, те, як вони оборонялися перед штрафним, було для нас досить складним, особливо у першому таймі. Але нам вдалося забити три голи, тож це відмінний результат.

Гол у роздягальню – це чудово. Це додало нам впевненості у другому таймі, щоб вийти та докласти всіх зусиль, щоб виграти.

100 голів у домашніх матчах в АПЛ? Я дуже пишаюся цим. Ми продовжуємо старанно працювати, і, сподіваюся, я зможу ще трохи покращити цей показник. Найголовніше для мене – це перемога команди.

Сподіваюся, ми виграємо АПЛ. Відрив на вершині таблиці – це чудово. Ми просто концентруємося на кожній грі та сподіваємося, що так буде й надалі", — наводить слова Салаха прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Лестер.