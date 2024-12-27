Англія

Тренер Ліверпуля побоюється радіти успіхам своєї команди.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував боротьбу за чемпіонство на прикладі кризи Манчестер Сіті.

"Якщо ви давно у футболі, як ці гравці або я, тоді ви знаєте, що за 20 матчів до кінця ви не дивитеся на це таким чином. Попереду ще так багато випробувань. Лише два місяці тому ми були в одному очку позаду Сіті, і подивіться, що трапилося з ними в плані травм, невдач і дискваліфікацій. Це може трапитися з будь-якою командою.

Поки що ще надто рано святкувати, але, звісно, нам приємно бути в цьому становищі. Ми знаємо, що здатні на це. Але я не думаю, що нам було легко здобути будь-яку зі своїх перемог. Складно перемагати, коли всі ваші гравці доступні, не кажучи вже про те, що впродовж сезону трапляються травми і дискваліфікації. Тому ми рухаємося матч за матчем", — сказав Слот.