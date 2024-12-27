Клуб хоче вигідно позбутись гравця.
Маркус Рашфорд, Getty Images
27 грудня 2024, 11:17
Керівництво Манчестер Юнайтед встановило суму, за яку готові розлучитися з форвардом Маркусом Рашфордом.
Як повідомляє інсайдер Екрем Конур, "червоні дияволи" хочуть отримати з продажу 27-річного гравця близько 60 мільйонів євро.
Рашфордом цікавиться Барселона, ПСЖ, Наполі та саудівських клубів.
У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.