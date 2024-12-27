Україна: Перша ліга

Тренер поділився очікуваннями від другої частини сезону.

Головний тренер Металіста 1925 Патрік ван Леувен висловився перед зимовими зборами.

"На нас чекає довгий період підготовки до весняного етапу. Ми, звісно, бажаємо продовжити розвиток футболістів та команди, діяти так, як ми завершували перший етап.

Думаю, що наша група буде дуже цікавою, бо всі команди будуть більш близькими за рівнем та кількістю очок. Тому вже чекаю на березень, щоб чемпіонат відновився. Мені здається, що в чемпіонській групі всі прагнуть перемоги.

Як у нас є мрія вивести себе до Прем'єр-ліги, така ж мрія, мабуть, є і в наших суперників. Усі будуть робити те, що їм буде вдаватися", — сказав ван Леувен.

Навесні харківський клуб зіграє у "чемпіонській" групі Першої ліги.