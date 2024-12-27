Англія

Нідерландець може залишити Ліверпуль.

Нідерландський фахівець Джонні Хейтінга може очолити Вест Бромвіч. Нагадаємо, влітку Хейтінга приєднався до штабу Арне Слота в Ліверпулі, повідомляє Football Insider.

Хейтінга почав тренерську кар'єру у 2017 році. Працював із командою Аякса U-19, дублем Аякса, а також із січня по червень 2023 року тренував першу команду. Минулого сезону був асистентом Девіда Моєса у Вест Гемі.

Як гравець він провів 87 поєдинків у складі збірної Нідерландів.

Наразі Вест Бромвіч йде на восьмій сходинці Чемпіоншипу.