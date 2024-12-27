Іспанець захоплюється легендою Барси.
Ламін Ямал, Getty Images
27 грудня 2024, 13:19
Вінгер Барси Ламін Ямал заявив, що його надихає ставлення Ліонеля Мессі до футболу, попри численні титули.
"Що мене найбільше захоплює в стилі гри Мессі, так це легкість, з якою він усе робить. Він може обіграти чотирьох гравців у фіналі. Скільки б не було хороших гравців, я не думаю, що хтось може з ним зрівнятися. Є тільки один Мессі. Я впевнений, що зараз він хоче виграти ще більше турнірів і ще один чемпіонат світу.
Дуже важко не розслабитися, коли виграєш титул, але він ніколи цього не робив. Він виграв усе, у нього були титули Ліги чемпіонів, Золоті м'ячі. Але він не зупинявся, поки не виграв чемпіонат світу. Він завжди хоче більшого", — цитує Ямала Mundo Deportivo.
Раніше Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.