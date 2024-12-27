Україна

Клуб попрощався з гравцем.

Захисник Олександр Дударенко та Лівий Берег домовилися припинити співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє пресслужба клубу.

Дударенко приєднався до клубу у січні 2023 року. Разом із командою досяг історичного успіху — виграв бронзові нагороди Першої ліги та пробився до найвищого вітчизняного дивізіону, в якому дебютував у гостьовій грі з ЛНЗ.

Загалом у складі Лівого Берега Дударенко провів 33 матчі та відзначився одним забитим м'ячем. На його рахунку, зокрема, чотири поєдинки у Прем'єр-лізі.