Англія

Екстренер Ліверпуля підтримав хавбека.

Півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс висловився про свої 100 матчів за клуб після поєдинку з Лестером в рамках АПЛ (3:1).

"Я зайшов у роздягальню, ми поговорили з командою, і я взяв телефон. Тут побачив повідомлення від Клоппа. Він написав: "Вітаю зі 100 матчами, давай ще 500".

Я подумав: "Що він має на увазі "100"? У мене більше!". Але я перевірив Instagram і побачив, що так, в мене 100 ігор. Пишаюся, дуже пишаюся.

Він чудова людина, і ми його досі любимо. Саме він створив команду, яка у нас є зараз, фундамент вже було закладено, а Слот просто продовжив його роботу", – заявив Джонс.