Англія

Український центрбек висловився про останні успіхи Борнмута у чемпіонаті Англії.

В останніх шести матчах англійської Прем'єр-ліги Борнмут набрав вражаючу форму, здобувши чотири перемоги та двічі зігравши внічию, що дозволяє команді Андоні Іраоли станом на зараз претендувати на єврокубки.

Український центральний захисник Ілля Забарний, який є ключовим гравцем "вишень", висловився про останні успіхи своєї команди, роботу під керівництвом Іраоли та цілі на поточний сезон.

"Відверто кажучи, для мене дуже важливо розуміти головного тренера, тому що я з тих хлопців, які уважно слухають і роблять те, що від них вимагають. З Андоні я почуваюся впевнено, оскільки він дуже добре пояснює, чого він хоче. Кожного разу я просто намагаюся слухати і робити те, що він каже, тому що знаю, що це допомагає мені і команді.

Поточне турнірне положення Борнмута в АПЛ? Я думаю, що всі в клубі в захваті: гравці, персонал, всі. Вважаю, що ми можемо зробити більше. Ми вже виграли багато хороших матчів, але також ми втрачали очки, коли не могли собі цього дозволити. Я думаю, нам потрібно бути сильнішими.

Я не хочу говорити про те, що ми можемо зробити, або про те, що ми 100 відсотків це зробимо. Нам просто потрібно наполегливо працювати, і всі повинні це розуміти.

Щодо соцмереж, іноді потрібно щось говорити, коли всі навколо питають, але іноді є моменти, коли потрібно просто замовкнути і робити свою роботу. Потрібно завжди викладатися на максимум, якщо хочеш бути на топовому рівні", — цитує слова Іллі Забарного офіційний сайт Борнмута.

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за Борнмут 18 матчів в АПЛ, в яких він заробив два попередження.