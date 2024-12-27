Англія

Керманич Арсеналу висловився про потенційні підсилення складу у січні 2025 року.

Напередодні лідер та ключовий вінгер лондонського Арсеналу Букайо Сака отримав травму, через що англієць вибув на невизначений термін.

На тлі цієї новини головний тренер "канонірів" Мікель Артета відповів на питання щодо планів клубу на зимове трансферне вікно.

"Якщо є щось неймовірне, і клуб готовий це зробити — ми повинні це розглянути", — відповів іспанський фахівець, давши зрозуміти, що підписання взимку його команді точно не завадять.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядає варіант із підписання Рандаля Коло Муані з ПСЖ через травму Букайо Саки.