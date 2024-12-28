Крім "червоних дияволів" у послугах бельгійця зацікавлені ще два клуби.
Сенне Ламменс, Getty Images
28 грудня 2024, 15:53
Воротар Антверпена Сенне Ламменс може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного бельгійця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який має намір додати конкурента голкіперу Андре Онані, який продовжує отримувати критику за свою гру.
Також наголошується, що Сенне перебуває у сфері інтересів дортмундської Боруссії та Лідса.
Цього сезону Ламменс пропустив 21 гол у 20 матчах чемпіонату Бельгії, зігравши на нуль у п'яти зустрічах.