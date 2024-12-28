Англія

Крім "червоних дияволів" у послугах бельгійця зацікавлені ще два клуби.

Воротар Антверпена Сенне Ламменс може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного бельгійця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який має намір додати конкурента голкіперу Андре Онані, який продовжує отримувати критику за свою гру.

Також наголошується, що Сенне перебуває у сфері інтересів дортмундської Боруссії та Лідса.

Цього сезону Ламменс пропустив 21 гол у 20 матчах чемпіонату Бельгії, зігравши на нуль у п'яти зустрічах.