Англія

Команда Аморіма все ніяк не віднайде свою гру.

Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемптону (1:2) в матчі АПЛ.

Для команди Рубена Аморіма це четверта поразка в п'яти останніх матчах АПЛ.

Крім Вулвергемптона, манкуніанці поступились Арсеналу (0:2), Ноттінгем Форест (2:3) та Борнмуту (0:3). Єдина перемога була зафіксована у дербі з "Манчестер Сіті" — 2:1.

У наступному турі Юнайтед зустрінеться з Ньюкаслом.

Нагадаємо, У Бруну 3 червоні за сезон — він повторив антирекорд Видича.