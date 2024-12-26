Команда Аморіма все ніяк не віднайде свою гру.
Рубен Аморім, Getty Images
26 грудня 2024, 22:08
Манчестер Юнайтед поступився Вулвергемптону (1:2) в матчі АПЛ.
Для команди Рубена Аморіма це четверта поразка в п'яти останніх матчах АПЛ.
Крім Вулвергемптона, манкуніанці поступились Арсеналу (0:2), Ноттінгем Форест (2:3) та Борнмуту (0:3). Єдина перемога була зафіксована у дербі з "Манчестер Сіті" — 2:1.
У наступному турі Юнайтед зустрінеться з Ньюкаслом.
Нагадаємо, У Бруну 3 червоні за сезон — він повторив антирекорд Видича.