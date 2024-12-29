Англія

Після 7 поразок і нічиєї.

Манчестер Сіті виграв у гостях уперше за два з гаком місяці. "Містяни" обіграли Лестер на виїзді з рахунком 2:0 у 18-му турі АПЛ.

До цього остання гостьова перемога Сіті була 20 жовтня — над Вулвергемптоном в АПЛ (2:1), після чого команда Пепа Гвардіоли програла 7 матчів на виїзді та 1 раз зіграла внічию.

Наступного разу чинні чемпіони зіграють на чужому полі 14 січня — проти Брентфорда.

Раніше повідомлялося, що матч проти Лестера — 500-й для Гвардіоли на чолі Манчестер Сіті.