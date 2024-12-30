Іспанія

Іспанець знову може змінити клубну прописку.

Вінгер Барселони Ансу Фаті може продовжити кар'єру в Італії, повідомляє ElNacional.

За даними джерела, головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас хоче отримати гравця. Єдине, що його стримує — травматичність гравця. Іспанець переніс уже дві травми протягом кількох місяців — раніше Ансу мали проблеми з коліном, а з середини листопада був поза грою через пошкодження стегна.

У поточному сезоні Ансу провів 7 матчів у всіх турнірах, не відзначившись жодною результативною дією за 158 хвилин.

Нагадаємо, минулий сезон Фаті провів в оренді в Брайтоні. Повідомлялося, що "синьо-гранатові" знову хочуть відправити в оренду свого вихованця. Контракт гравця з Барселоною розрахований до 2027 року.