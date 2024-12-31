Англія

Плімут посідає останнє місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Плімут Аргайл, який виступає в Чемпіоншипі, на своєму офіційному сайті оголосив про відставку Вейна Руні з посади головного тренера команди.

"Плімут Аргайл підтверджує, що клуб та головний тренер Вейн Руні дійшли взаємної угоди про негайне розставання. Разом з Руні клуб покинуть його помічники — Майк Фелан та Саймон Айрленд.

Ми хотіли б подякувати Уейну та його команді за всі їхні зусилля і побажати їм всього найкращого в майбутньому.

На даному етапі клуб не даватиме жодних подальших коментарів, а інформація про нове керівництво першої команди з'явиться найближчим часом", — йдеться у заяві клубу.

Після 23 матчів Плімут набрав 18 очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.