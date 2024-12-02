Англія

Цього сезону Салах демонструє неймовірну форму.

Ліверпуль із голом + пасом Салаха розібрався з Манчестер Сіті. Для єгиптянина цей матч став визначним.

Як повідомляє Opta, Салах повторив рекорд Вейна Руні, зробивши гол+пас в 36-му матчі АПЛ.

Нагадаємо, Мохамед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Загалом він відіграв за мерсисайдців у 369 матчах у всіх турнірах, в його активі 224 голи та 100 результативних передач.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті.