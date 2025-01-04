Англія

Коментар іспанського фахівця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підбив підсумки гри з Вест Гемом. "Містяни" виграли матч 20-го туру АПЛ з рахунком 4:1.

"Ні, ми не повернулися до колишньої гри. Приємно вигравати, але ми все ще граємо не так, як раніше, з різних причин. Цей результат нам допоможе. Ми відчуваємо труднощі, але ця перемога принесе деяке полегшення.

Останнім часом у нас були проблеми з результатами, але дві перемоги в останніх іграх — це добре, і ми не програємо вже три матчі поспіль. Я б сказав, що півтора місяці поганої форми за восьми успішних років — це непогано.

Нам пощастило з першим голом, суперник грав краще на перших хвилинах, ми могли пропустити один або два голи. Другий гол допоміг нам, це був неймовірний гол, але ми все ще не ті, що були раніше", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті близький до трансферу Мармуша.