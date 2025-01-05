Англія

Тренер вважає, що перемога над "шпорами" була цілком заслуженою.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував перемогу над Тоттенгемом (2:1) в матчі 20-го туру АПЛ.

"Це була важка, але важлива перемога. Наша впевненість у цьому сезоні змінилася. Це природно, коли ви виграєте ігри. Це те, до чого ми й прагнули.

Наші останні виступи були хорошими. Ми дуже хороша команда з відмінними гравцями. Мені б хотілося думати, що ми зможемо продовжувати в тому ж дусі", — сказав Гау.

Раніше про цей матч висловився візаві Гау Постекоглу.