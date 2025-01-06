Англієць розкритикував вболівальників, які вважали, що Ліверпуль легко розбереться з МЮ.
Джеймі Каррагер, Getty Images
06 січня 2025, 10:09
Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер прокоментував результат центрального матчу АПЛ Ліверпуль — МЮ (2:2).
"Для Ліверпуля це відчуватиметься як втрачена нагода. Вони бачили вчорашній результат Арсеналу (1:1 з Брайтоном — прим.) і чекали на перемогу сьогодні.
Перед грою було надто багато впевненості в тому, що Ліверпуль легко рознесе Юнайтед. Люди сперечалися, скільки голів вони заб'ють. Але цьому не судилося статися", – сказав Каррагер.
На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.