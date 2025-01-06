Англія

Англієць розкритикував вболівальників, які вважали, що Ліверпуль легко розбереться з МЮ.

Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер прокоментував результат центрального матчу АПЛ Ліверпуль — МЮ (2:2).

"Для Ліверпуля це відчуватиметься як втрачена нагода. Вони бачили вчорашній результат Арсеналу (1:1 з Брайтоном — прим.) і чекали на перемогу сьогодні.

Перед грою було надто багато впевненості в тому, що Ліверпуль легко рознесе Юнайтед. Люди сперечалися, скільки голів вони заб'ють. Але цьому не судилося статися", – сказав Каррагер.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.