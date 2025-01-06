Захисник Роми прокоментував перемогу над Лаціо.
Джанлука Манчіні, Getty Images
06 січня 2025, 09:50
Напередодні Рома в рамках римського дербі обіграла Лаціо в дев’ятнадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.
Рома — Лаціо 2:0 Відео гола та огляд матчу Серії A
Після завершення гри захисник "вовків" Джанлука Манчіні оцінив виступ власної команди.
"Дуже приємно святкувати перемогу після кожного дербі, бачити вболівальників щасливими — це найкраще, що приховано в цьому вечорі. Нам це було потрібно, дербі — це окремі ігри, це завжди історія не тільки про три очки. Але сьогодні ми не виграли чемпіонат, хоча й заслужили на перемогу в грі.
Чи може ця перемога стати переломним моментом? Ми зробили недостатньо в першій половині сезону. 23 очки для такої команди, як Рома — це занадто мало. Ця перемога в дербі повинна дати нам поштовх для підйому вгору по таблиці.
Я бачив, як Пеллегріні страждав, але був щасливий, як капітан команди, за вдалі результати, яких ми досягали, сьогодні він забив чудовий гол, і я дуже радий за нього, тому що він на це заслуговує.
Раньєрі приніс нам спокій і рівновагу, ми тепер спокійно працюємо. Єдина хиба від нас за останній час була в Комо, там було важливо відновити спокій.
У нас загалом хороший колектив, і навіть у найважчі моменти ми ніколи не здавались", — заявив італійський виконавець.
У наступному турі Рома гостюватиме у Болоньї.