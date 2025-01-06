Італія

Захисник Роми прокоментував перемогу над Лаціо.

Напередодні Рома в рамках римського дербі обіграла Лаціо в дев’ятнадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Рома — Лаціо 2:0 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри захисник "вовків" Джанлука Манчіні оцінив виступ власної команди.

"Дуже приємно святкувати перемогу після кожного дербі, бачити вболівальників щасливими — це найкраще, що приховано в цьому вечорі. Нам це було потрібно, дербі — це окремі ігри, це завжди історія не тільки про три очки. Але сьогодні ми не виграли чемпіонат, хоча й заслужили на перемогу в грі.

Чи може ця перемога стати переломним моментом? Ми зробили недостатньо в першій половині сезону. 23 очки для такої команди, як Рома — це занадто мало. Ця перемога в дербі повинна дати нам поштовх для підйому вгору по таблиці.

Я бачив, як Пеллегріні страждав, але був щасливий, як капітан команди, за вдалі результати, яких ми досягали, сьогодні він забив чудовий гол, і я дуже радий за нього, тому що він на це заслуговує.

Раньєрі приніс нам спокій і рівновагу, ми тепер спокійно працюємо. Єдина хиба від нас за останній час була в Комо, там було важливо відновити спокій.

У нас загалом хороший колектив, і навіть у найважчі моменти ми ніколи не здавались", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме у Болоньї.