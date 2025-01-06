Англія

Англієць провалив дербі з Юнайтед.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував провальну гру захисника своєї команди Трента Александера-Арнолда в матчі АПЛ з Манчестер Юнайтед (2:2).

"Я не вірю в такі речі. Думаю, дев'ять із десяти людей скажуть вам, що це вплинуло на нього, але я один із тих десяти, хто скаже вам, що я не думаю, що це вплинуло на нього.

На нього вплинуло те, що йому довелося грати з Бруну Фернандешем і Діогу Далотом — двома основними гравцями збірної Португалії. Відмінні гравці", — вважає Слот.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.