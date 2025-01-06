Італія

Керманич Роми прокоментував перемогу над Лаціо.

Рома напередодні в рамках римського дербі обіграла Лаціо в дев’ятнадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Рома — Лаціо 2:0 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі оцінив виступ власної команди.

"Учора Пеллегріні прийшов поговорити зі мною, і я зрозумів, що у нього було божевільне бажання вивести Рому на полі в дербі в якості капітана, тож від нього я не чекав нічого іншого. Я сказав йому, що в Мілані у нього не все було добре, але я був переконаний, що він покаже чудову гру, у нього це в крові.

Він не просив мене грати, він розумів, що його бажання бути на полі в такій грі відповідає моєму баченню його ролі в цьому матчі.

Тепер ми команда, і кожен знає, що він повинен робити, і допомагає один одному, тримаючи правильну дистанцію. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі після невдалої першої половини сезону.

Ми пройшли період затемнення, і тепер я чекаю на схід сонця. Ми повинні їхати в Болонью і битись, як ми це робили сьогодні.

Гравці завжди дзвонять мені в проблемних ситуаціях, після чого я намагаюсь вирішити ці їхні проблеми. Будучи вимогливим до себе, я хочу, щоб мої гравці були такими ж. Я намагаюсь підвищити їхню самооцінку, і ми повинні підкріпити її рішучістю, аби досягти результату.

Сутичка наприкінці гри? Мені було шкода, що дербі завершилось саме таким чином, і ми повинні не допустити цього", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома гостюватиме у Болоньї.