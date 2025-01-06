Англія

Нідерландець вважає, що команда могла зіграти краще.

Капітал Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував нічию з МЮ (2:2) в матчі АПЛ.

"Чесно кажучи, все могло бути набагато гірше. Вони могли забити наприкінці зустрічі. Я розчарований тим, що наша команда втратила очки вдома. Попри це, ми повинні рухатися далі.

Ми намагалися контролювати гру після того, як вийшли вперед, ми хотіли володіти м'ячем якомога довше, однак іноді ми занадто легко його втрачали. Ми не ідеальні, ми все ще вчимося, і нам теж потрібно вчитися на даних помилках, це важливий досвід для нас", — сказав ван Дейк.

На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед.