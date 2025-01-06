Статистичні портали поставили оцінки гравцям після римського дербі.
Довбик в матчі з Лаціо, gettyimages
06 січня 2025, 11:03
Рома перемогла Лаціо в чемпіонаті Італії — 2:0. Форвард "вовків" Артем Довбик вишов у стартовому складі, але не відзначився результативними діями. Статистичні портали Who Scored та Sofa Score оцінили виступ українця найнижчими оцінками в команді.
SofaScore поставив Довбику за цей матч 6.4 бала.
WhoScored оцінив виступ Довбика 6.3 бала, що стало найнижчою оцінкою серед гравців стартового складу Роми.
В поточному сезоні Довбик провів за Рому 24 матчі у всіх турнірах, забивши 9 м’ячів і віддавши 3 результативні передачі.