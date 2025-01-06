Англія

Сторони ще не домовились про нову угоду.

Капітан та захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк відповів на питання журналіста після матчу з Манчестер Юнайтед (2:2) з приводу нового контракту.

"Новин немає. Але я спокійний з цього приводу, як я і сказав кілька місяців тому. Подивимося, що відбудеться в майбутньому, і на цю мить у мене немає жодних новин", — сказав ван Дейк.

Ситуація з контрактом не тільки Вірджила, але й Трента Александер-Арнольда та Мохамеда Салаха стала предметом інтенсивних дискусій, адже ця трійка гравців вважається ключовою для Ліверпуля.

У ході поточної кампанії ван Дейк взяв участь у 25 матчах "червоних" у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.