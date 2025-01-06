Іспанія

Кіліан вірить, що 2025 рік стане успішний для Реала.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе вважає, що перемога над Валенсією (2:1) на початку року дасть команді важливий імпульс.

"Ми з командою переживаємо гарний момент. Ми розпочали рік дуже добре, зі складного матчу, який в підсумку виграли, і тепер ми візьмемо участь в інших змаганнях.

Попереду багато ігор, але, як тут кажуть, ми маємо вигравати усі трофеї, і ми боротимемося", – сказав француз.

Сьогодні, 6 січня, Реал зіграє з Депортіво Мінера в Кубку Короля. Стежити за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.