Іспанія

Обидва футболісти в списку заявлених на півфінал.

Барселона оголосила список гравців, які вирушать до Саудівської Аравії на Суперкубок Іспанії.

Серед заявлених футболістів півзахисник Дані Ольмо та нападник Пау Віктор, які досі не зареєстровані на другу частину сезону.

У півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона зустрінеться з Атлетіком 8 січня.

Нагадаємо, каталонці купили Ольмо у німецького Лейпига за 55 млн євро. Чинний контракт між 26-річним футболістом та каталонським клубом розрахований до кінця сезону-2029/30.

Цього сезону Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист. На рахунку Віктора 17 ігор, два забиті м'ячі та один асист.