Барселона оголосила список гравців, які вирушать до Саудівської Аравії на Суперкубок Іспанії.

Серед заявлених футболістів півзахисник Дані Ольмо та нападник Пау Віктор, які досі не зареєстровані на другу частину сезону.

У півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона зустрінеться з Атлетіком 8 січня.

Нагадаємо, каталонці купили Ольмо у німецького Лейпига за 55 млн євро. Чинний контракт між 26-річним футболістом та каталонським клубом розрахований до кінця сезону-2029/30.

Цього сезону Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист. На рахунку Віктора 17 ігор, два забиті м'ячі та один асист.