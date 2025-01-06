Обидва футболісти в списку заявлених на півфінал.
Дані Ольмо, Getty Images
06 січня 2025, 15:03
Барселона оголосила список гравців, які вирушать до Саудівської Аравії на Суперкубок Іспанії.
Серед заявлених футболістів півзахисник Дані Ольмо та нападник Пау Віктор, які досі не зареєстровані на другу частину сезону.
У півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона зустрінеться з Атлетіком 8 січня.
Нагадаємо, каталонці купили Ольмо у німецького Лейпига за 55 млн євро. Чинний контракт між 26-річним футболістом та каталонським клубом розрахований до кінця сезону-2029/30.
Цього сезону Ольмо провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист. На рахунку Віктора 17 ігор, два забиті м'ячі та один асист.