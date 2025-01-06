Завдання Клюйверта — вивести команду на чемпіонат світу.
Патрік Клюйверт, Getty Images
06 січня 2025, 14:39
Патрік Клюйверт стане головним тренером збірної Індонезії, повідомляє Фабріціо Романо.
За даними журналіста, укладе контракт на два роки з можливістю продовження ще на один цикл.
Збірна Індонезії за останні 80 років не брала участі у фінальних частинах чемпіонату світу. У 1938 році команда досягла історичного успіху — виходу до 1/8 фіналу турніру.
Перед Клюйвертом поставлять задачу — вивести команду на мундіаль.
Раніше ще за часів виступів у клубі Клюйверт виграв з ним чемпіонат, Кубок і Суперкубок Нідерландів, а також Лігу чемпіонів. Також в якості тренера працював у багатьох командах, в тому числі Адана Демірспорі.