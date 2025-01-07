Англія

Мікель Артета не виключає трансфери взимку.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував можливі трансфери в зимове трансферне вікно.

"Ми слідкуємо за трансферним ринком. Чи будуть підписання? Не можу відповісти ані "так, ані "ні".

Я не хочу купляти гравців для кількості. Ісак – топфутболіст, він забиває багато голів, нам треба бути з ним обережнішим в очному матчі", – розповів Артета.

Сака, Вайт, Стерлінг, Нванері та Вайт перебувають в лазареті команди.

Раніше Артета повідомив жахливе оновлення щодо термінів відсутності Сака.