Англія

Керманич Арсеналу висловився про поразку у першому півфіналі Кубка ліги від Ньюкасла.

У першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги лондонський Арсенал на своєму полі поступився Ньюкаслу з рахунком 0:2.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Реальність така, що Ньюкасл був надзвичайно ефективним із тими шансами, які мав, а ми — ні. Ісак забив за два моменти, які вони мали. На цьому рівні потрібно бути клінічним щодо своїх помилок.

М'яч? Він просто відрізняється, дуже відрізняється від м’яча Прем’єр-ліги. Ви повинні адаптуватися до цього, тому що він літає по-іншому. Коли ви торкаєтеся до нього, зчеплення також дуже відрізняється, тому вам доводиться адаптуватися до цього", — заявив Мікель Артета.

Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Ньюкасл можна на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 5 лютого.