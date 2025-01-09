Англія

Джейден Філоджин змінить клубну прописку цієї зими.

Вінгер Астон Вілли Джейден Філоджин у зимове трансферне вікно стане гравцем Іпсвіча. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 22-річного англійця за 21 мільйон фунтів стерлінгів плюс бонуси.

Також наголошується, що медичне обстеження для гравця заплановане на сьогодні, 9 січня.

Нагадаємо, Філоджин перебрався в Астон Віллу минулого літа за 16 млн євро. Нинішнього сезону він провів 15 матчів.