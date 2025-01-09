Джейден Філоджин змінить клубну прописку цієї зими.
Джейден Філоджин, Getty Images
09 січня 2025, 16:48
Вінгер Астон Вілли Джейден Філоджин у зимове трансферне вікно стане гравцем Іпсвіча. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 22-річного англійця за 21 мільйон фунтів стерлінгів плюс бонуси.
Також наголошується, що медичне обстеження для гравця заплановане на сьогодні, 9 січня.
Нагадаємо, Філоджин перебрався в Астон Віллу минулого літа за 16 млн євро. Нинішнього сезону він провів 15 матчів.